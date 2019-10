Avant la fin de 8e journée de Serie A, ce soir entre l’AC Milan et Lecce, Parme recevait le Genoa sur sa pelouse du stade Ennio-Tardini. Et les Gialloblù ont fait la différence en fin de première mi-temps avec des réalisations de Juraj Kucka (38e), et le doublé de l’ancien Bordelais Andreas Cornelius (42e, 45+1e).

Mais le festival des locaux n’était pas terminé puisqu’ils sont revenus des vestiaires avec les mêmes intentions et notamment Cornelius qui s’offrait un triplé (50e). Andrea Pinamonti réduisait le score pour les Rossoblu (52e), mais Dejan Kulusevski alourdissait encore la marque en fin de match (79e). Avec cette large victoire 5-1, Parme monte à la 8e place (12 pts) alors que le Genoa continue de s’enfoncer au classement (19e, 5 pts).