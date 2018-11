Le Stadio Luigi Ferraris était ce soir le théâtre du 117e Derby Della Lanterna entre le Genoa (14e) et la Sampdoria (12e). Une rencontre lors de laquelle résonnait l’écho de la tragédie du Pont Morandi, survenue le 14 août dernier. Dans une ambiance de folie la Sampdoria a pris très tôt l’avantage, grâce à Fabio Quagliarella, auteur de son 5e but de la saison, de la tête, sur un centre de Gaston Ramirez (0-1, 8e). Krzysztof Piatek remettait les deux équipes à égalité sur un penalty qu’il avait obtenu peu après le quart d’heure de jeu (1-1, 17e). L’attaquant polonais inscrivait son 10e but de la saison et reprenait la tête du classement des buteurs de Serie A à Cristiano Ronaldo.

En seconde période, à la recherche d’un succès après trois défaites de rang, Marco Giampaolo faisait entrer Gianluca Caprari en lieu et place de Grégoire Defrel, l’attaquant français déjà six fois buteur avec la Samp cette saison, mais muet ce soir. A l’heure de jeu, Cristian Kouame plaçait une tête en direction de la lucarne, mais Emil Audero, attentif, repoussait la tentative du joueur du Genoa (1-1, 62e). Malgré plusieurs changements de part et d’autre, la fin de rencontre était hachée par des fautes et les deux équipes ne pouvaient se départager. Au classement, la Samp, qui reste sur cinq matches sans victoire, reste 12e et le Genoa, qui n’a plus gagné depuis 8 rencontres, est 13e.