Il ne va pas y avoir beaucoup de matches de Serie A ce dimanche. À cause du coronavirus (des personnes en sont victimes en Italie, notamment en Lombardie), les instances italiennes avaient décidé de reporter trois rencontres du championnat aujourd’hui, à savoir Atalanta-Sassuolo, Hellas Vérone-Cagliari et Inter-Sampdoria.

Et une nouvelle rencontre vient d’être reporté. Au Stade olympique de Turin, le Torino devait accueillir Parme à 15h, mais ce match ne se disputera pas non plus. Actuellement, le Genoa et la Lazio s’affrontent, et l’AS Rome doit aussi accueillir Lecce dans la soirée (18h). Mais ce match pourrait aussi être reporté.