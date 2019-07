En ce début de soirée, la Serie A dévoilait son calendrier pour la saison 2019-2020. Il ne faudra pas arriver en retard, car les grosses affiches se tiendront très rapidement. Si la première journée offre un alléchant Fiorentina-Napoli, la deuxième journée mettra directement les grosses formations dans le bain. Ainsi, le champion en titre, la Juventus recevra son dauphin de la saison dernière, le Napoli.

Les tifosi italiens ne seront pas au bout de leurs surprises, car le derby romain entre le Lazio et l’AS Roma se tiendra lors de la même journée. Parmi les autres grosses affiches, il y aura le derby milanais entre l’AC Milan et l’Inter Milan lors de la quatrième journée, tandis que le Derby d’Italia entre l’Inter Milan et la Juventus se tiendra lors de la 7e journée. La Serie A reprendra ses droits le 25 août.

Les rencontres phares :

2e journée : Juventus-Napoli

2e journée : Lazio-AS Roma

4e journée : AC Milan-Inter Milan

7e journée : Inter Milan-Juventus

9e journée : AS Roma-AC Milan

11e journée : Torino- Juventus

11e journée : AS Roma-Napoli

12e journée : Juventus- AC Milan

13e journée : AC Milan-Napoli

15e journée : Inter Milan-AS Roma

Le calendrier complet :

