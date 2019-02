Dans un entretien accordé à la Gazzetta Dello Sport, André Silva s’est exprimé sur son avenir. Le joueur qui regagne du temps de jeu à Séville, où il est titulaire aux côtés de Wissam Ben Yedder, a clairement fait entendre que l’important pour lui reste d’avoir du temps de jeu.

« Si je devais choisir, j’irais dans la meilleure équipe du monde. Si tu me demandes de choisir entre être titulaire à Séville ou revenir à Milan pour ne pas jouer, ma préférence est évidente. Mais je suis au milieu de deux situations : je suis bien à Séville et je suis joueur de Milan, alors je ne pense pas à ça, sinon ça serait me distraire. Ce que je veux c’est jouer », a lancé le Portugais.