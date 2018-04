Titulaire lors de la défaite du Séville FC à domicile contre le Bayern Munich (1-2), en quart de finale aller de la Ligue des champions, l’attaquant français Wissam Ben Yedder explique les raisons de la défaite de sa formation mais garde confiance pour le match retour.

« Ça va être compliqué après tout est possible. On va jouer le coup à fond. Ils ont gagné chez nous donc on va essayer de faire même chez eux. Je pense qu’on est capable. On a marqué ce soir. On a manqué un peu d’expérience sur certains moments de la partie, à nous de gommer ça », a-t-il expliqué au micro de beIN Sports.