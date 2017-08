Le FC Séville est toujours en quête d’un attaquant pour se renforcer cet été. Un retour de Carlos Bacca, qui a finalement rejoint Villarreal, a souvent été évoqué. Un come back de Stevan Jovetic serait, lui, toujours à l’étude. Quoi qu’il en soit, l’arrivée d’un nouveau goleador amènerait de la concurrence à Wissam Ben Yedder.

Mais l’ancien joueur du TFC est serein comme il l’a confié à AS. Ses propos sont relayés par El Desmarque. « Ça parle beaucoup d’attaquants qui pourraient venir mais je suis tranquille. Je marque des buts. C’est mon travail et j’espère pouvoir en célébrer à domicile, aussi bien en Liga qu’en Ligue des Champions. Le plus important est d’aider l’équipe en marquant des buts. S’ils sont jolis, c’est encore mieux ».