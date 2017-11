Eduardo Berizzo, entraineur du FC Séville, souffre d’un cancer de la prostate. Le club andalou l’a annoncé aujourd’hui : il sera opéré mardi. Son adjoint Ernesto Marcucci le remplacera sur le banc des Blanquirrojos, tout le long de son rétablissement..

Berizzo, ancien international argentin aujourd’hui âgé de 48 ans, a pris les rênes du Séville FC cet été. Le club est actuellement 5e avec 25 points au compteur, à deux points du podium.

Eduardo Berizzo is to undergo surgery this Tuesday

His return to the dugout will depend on post-operative development. Ernesto Marcucci will take charge of the First Team in his absence

