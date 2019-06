Le milieu de terrain de l’OM, Maxime Lopez, très précieux au club phocéen cette année, a vu sa cote monter auprès des recruteurs européens suite à ses prestations abouties sous le maillot marseillais. Et il pourrait bien s’envoler cet été pour une autre destination, car le Borussia Dortmund et le Séville FC s’intéressent à lui, selon El Desmarque.

Les deux clubs veulent profiter du besoin d’argent de l’OM, non qualifié pour une Coupe d’Europe, et du fait que les Phocéens vont probablement devoir se séparer de quelques joueurs. La valeur de Lopez est estimée entre 20 et 25 M€, lui qui est sous contrat jusqu’en 2021 avec Marseille, et qui privilégierait un départ en Espagne.