C’était dans l’air, c’est désormais officiel ! Rony Lopes (23 ans) rejoint le Séville FC à la place de Wissam Ben Yedder qui fait le chemin inverse. Alors que l’arrivée de l’international portugais (2 sélections) vient d’être annoncée, l’attaquant a exprimé sa joie de rejoindre le club andalou sur son compte twitter.

« Ravi d’arriver dans un club aussi grand et avec une histoire si riche. J’arrive avec enthousiasme et j’ai hâte de gagner ! Merci pour l’accueil incroyable ! Maintenant, je suis l’un d’entre vous et vous pouvez dire que je vais laisser ma peau sur le terrain pour notre club ! »

Encantado por llegar un club gigante y con una historia tan rica. Llego con ilusión y con muchas ganas de ganar ! Gracias por la increíble recepción ! Ahora soy uno más de vosotros y podéis contar que dejaré la piel en campo por nuestro club ! #VamosmiSevilla #WeAreSevilla https://t.co/ntzY3va3Hm — Rony Lopes (@Rony10Lopes) August 14, 2019

