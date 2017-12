Arrivés à la trêve hivernale avec 5 défaites de rang dans leurs bagages, les Girondins de Bordeaux sont englués dans une spirale négative qu’ils souhaitent endiguer en étant actif sur le marché des transferts hivernal. Quinzième du classement de Ligue 1, la priorité de Bordeaux est de renforcer l’arrière-garde, et la piste menant vers le Sévillan Sébastien Corchia aurait été explorée.

Mais le quotidien espagnol basé à Séville, Estadio Deportivo annonce aujourd’hui avoir contacté son agent, Mikkel Beck, qui rejette l’option de quitter l’Andalousie : « Il y a toujours des rumeurs concernant les meilleurs joueurs, et Sébastien est international avec la France, c’est donc normal. Mais Sébastien vient de signer un contrat avec Séville l’été dernier et il est heureux d’être dans un club aussi important et dans une ville fantastique, il ne veut pas quitter Séville. » Corchia, qui avait perdu sa place dans le onze d’Eduardo Berizzo, cherchera à gagner la confiance d’un nouvel entraîneur dont on ignore encore le nom.