En un an et demi, Clément Lenglet a mis tout le monde d’accord au FC Séville et en Liga. Depuis des semaines maintenant, le FC Barcelone fait les yeux doux au défenseur tricolore. Mais cela est loin d’être gagné comme nous vous l’avons expliqué. Ce mercredi en conférence de presse, le président sévillan, José Castro, a fait un point sur ce dossier. Ses propos sont relayés par El Desmarque.

« Lenglet n’a un accord avec aucun club et nous n’avons aucun motif pour penser que Lenglet ne continuera pas ici la saison prochaine (...) Au moins, au jour d’aujourd’hui. Ils peuvent sortir les nouvelles qu’ils sortent. Les réunions que nous avons eues avec lui étaient pour prolonger son contrat et élever sa clause. À aucun moment nous avons parlé d’autres clubs, d’offre ou de rien d’autre ». Le nouveau coach du club andalou, Pablo Machin, a de son côté dit tout le bien qu’il pensait de l’ancien joueur de Nancy : « bien sûr, j’aime Lenglet. C’est un excellent central ».