Arrivé sur la pointe des pieds au Séville FC en janvier 2017, le défenseur Clément Lenglet s’est depuis imposé comme un titulaire indiscutable chez le club andalou. A 22 ans, le joueur formé à l’AS Nancy-Lorraine a pris une nouvelle dimension. Le fait de côtoyer les plus grands joueurs lors de certains matchs l’aide notamment dans sa progression. On pense notamment à Cristiano Ronaldo avec le Real Madrid et Lionel Messi avec le FC Barcelone.

Dans une interview accordée à L’Equipe, le principal intéressé a tenté de comparer les deux quintuples ballon d’or. « Messi, lorsque arrive lancé en un contre un, c’est quasiment impossible. Le jeu de Ronaldo a évolué, c’est une bête dans al surface. Si j’avance, il recule. Si je vais à droite, il va à gauche. Il est toujours dans le contre-pied, on a très souvent un temps de retard ». C’est dit !