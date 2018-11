Et de 50. Wissam Ben Yedder compte désormais 50 buts marqués avec le FC Séville. Mais l’international tricolore (1 cape) n’entend pas s’arrêter en si bon chemin. « Le travail que je fais pour l’équipe paie. Il ne faut jamais se contenter et continuer à être à ce niveau et à marquer parce que je peux offrir beaucoup plus. Je veux toujours marquer. Je donne le maximum et je suis content de ma saison. Je suis heureux », a-t-il confié à Marca.

Le buteur, qui se rapproche de légendes du club andalou comme Frédéric Kanouté ou Luis Fabiano, en veut encore plus. « Je vais marquer plus que les saisons précédentes. Je veux toujours me dépasser et marquer beaucoup de buts », a-t-il lâché, évoquant son avenir, alors que son contrat expire en juin 2021. « Je suis content à Séville. Je ne peux parler de prolongation, c’est encore très loin pour moi et je ne pense qu’à l’équipe. Le club sait tout ce que j’ai fait. Je sais aussi ce que j’ai bien fait et ce que j’ai mal fait », a-t-il conclu.