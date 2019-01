Ce lundi, le FC Séville a présenté sa dernière recrue Munir El Haddadi. L’attaquant n’a pas caché sa joie. « C’était une très bonne opportunité d’arriver dans ce grand club dans lequel j’espère faire de bonnes choses et réussir. Depuis que le FC Séville m’a remarqué, je n’avais aucun doute pour venir. Je suis sûr que je vais profiter du football ici, avec ce public et ce club ».

Puis il a ajouté : « André Silva et Ben Yedder sont de grands footballeurs. J’espère qu’ils vont continuer à marquer. Je viens ici pour aider l’équipe. » Enfin concernant sa situation au Barça, où il avait refusé une proposition de prolongation avant d’être blacklisté par Ernesto Valverde, il a confié : « Quand je suis rentré de vacances, j’ai communiqué sur le fait que je n’allais pas renouveler mon contrat et il m’a dit qu’il n’était plus autorisé à compter sur moi. Je l’ai accepté et j’ai continué à travailler ».