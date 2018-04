Après la lourde défaite sévillane en finale de Copa del Rey face au Barça (5-0), Steven N’Zonzi a été aperçu dans une boîte de nuit. Ce qui lui a valu beaucoup de critiques de la part des supporters andalous. Le milieu de terrain français a demandé pardon cet après-midi dans une vidéo publiée sur la chaîne youtube du club sévillan.

« Je veux demander pardon aux supporters de Séville. J’ai commis une erreur parce que je suis sorti après le match. C’est difficile pour tout le monde, pour nous aussi. On n’est pas content de ce qu’on a fait hier. Il faut comprendre aussi que pour les joueurs, ce n’est pas facile mentalement. Il y a des matchs tous les trois jours. Moi, je vis seul. Je suis toujours seul chez moi. Je vais à l’entraînement, je reviens, je me repose, je fais la sieste. Hier, il y avait ma famille et mes amis. Je suis sorti. Hier, c’était une journée difficile pour tout le monde. On est arrivé en finale. Il faut continuer jusqu’à la fin de la saison. Je vais travailler, comme toujours. Je préfère que les gens disent que je n’ai pas bien joué hier, plutôt qu’ils disent que je suis sorti. Il faut comprendre qu’on a une vie, que c’est difficile d’être toujours très concentré et de penser seulement au foot. Je comprends que j’ai commis une erreur. C’est pour ça que je demande pardon aux supporters de Séville », a-t-il lancé dans des propos relayés par RMC Sport.