José Castro et Oscar Arias voyagent ce lundi à Rome, à la recherche d’un nouvel entraineur, affirme Estadio Deportivo. Le président et le directeur sportif du Séville FC doivent remplacer Eduardo Berrizzo, qu’ils ont limogé il y a trois jours, des suites des mauvais résultats du club. Le club était pourtant classé 5e de Liga mais reste sur deux défaites et deux nuls toutes compétitions confondues.

Les dirigeants du club andalou travaillent sur trois noms : Carlo Ancelotti, Thomas Tuchel et Javi Garcia (Betis Séville). Avec l’agent de ce dernier, des contacts ont été établis. D’autres noms étaient côchés sur la liste mais Laurent Blanc préfère un projet à partir de zéro, Luis Enrique est en année sabbatique, Villas-Boas va participer au Dakar et Manuel Pellegrini veut terminer son mandat en Chine.