Le match devait initialement se jouer à Kharkiv. Mais en raison des différentes problématiques géopolitiques que connaît l’Ukraine en ce moment, ce duel décisif européen se disputera à Kiev, le mercredi 12 décembre. La nouvelle a été confirmée par le club ukrainien sur l’un de ses comptes Twitter.

On rappelle que l’Olympique Lyonnais doit gagner ou faire un match nul pour assurer son ticket pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. En cas de défaite, les Ukrainiens seraient qualifiés au profit des Lyonnais.

It's official ! The @ChampionsLeague game Shakhtar vs Lyon to be held at the NSC Olimpiyskiy in Kyiv. pic.twitter.com/uZxfeJHoB8

— FC SHAKHTAR ENGLISH (@FCShakhtar_eng) 4 décembre 2018