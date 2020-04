Le Covid-19 touche toujours de nombreuses personnes à travers le monde et le football est forcément impacté. Les compétitions ont été stoppées et les clubs, comme les entreprises, sont en pleine crise financière, les revenus étant désormais limités ou inexistants. Du coup, plusieurs joueurs doivent baisser leur salaire et des clubs optent même pour le chômage technique. C’est le cas de Sheffield United, septième de Premier League, qui a annoncé la nouvelle à travers un communiqué.

« Le Sheffield United FC a informé son personnel de la décision de mettre en congés certains employés qui ne sont pas en mesure d’accomplir leurs tâches quotidiennes en ce moment. Il s’agit principalement d’employés occasionnels, mais incluant un petit nombre d’employés permanents. Le club confirme que le personnel permanent et occasionnel continuera d’être payé en intégralité, malgré les difficultés rencontrées pour faire face à l’impact de Covid-19. Ceux qui ont été mis à pied ont reçu le feu vert pour s’inscrire au programme de bénévolat du NHS ou à des initiatives similaires au lieu d’un emploi régulier à Bramall Lane ou d’autres sites du club », explique le club anglais, qui va encore attendre un peu pour avoir recourt au « programme de maintien de l’emploi du gouvernement ».

