Exilé en Chine, à Shanghaï, depuis l’été 2016, Hulk (31 ans) continue à faire trembler régulièrement les filets adverses (17 réalisations en 27 apparitions en Chinese Super League). Des performances qui ont éveillé l’intérêt d’autres écuries. Le média brésilien O Globoesporte explique que l’international auriverde (48 sélections, 11 réalisations), qui rêve de retrouver la Seleção, a notamment reçu une offre en provenance d’Europe, sans en dire davantage.

Interrogé par la publication locale, le puissant gaucher a répondu à ces sollicitations. De manière plutôt surprenante. « Je me concentre sur le travail, je veux donner mon maximum. En dehors du terrain, je laisse mon agent s’occuper de mes affaires. Il est clair que nous avons eu diverses propositions, divers intérêts, divers contacts... On a cherché à joindre mon agent, mais je suis très bien en Chine. Je l’ai clairement fait savoir, je suis heureux là-bas. Ma famille est très bien en Chine et cela me pousse à vouloir rester », a-t-il lancé. C’est dit.