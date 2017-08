Everton serait tout proche d’un nouveau joli coup sur le marché des transferts. Après Rooney, Onyekuru ou encore Klaassen, le club de Liverpool pourrait s’offrir Gylfi Sigurdsson « dans les prochains jours ».

C’est en tout cas ce qu’a indiqué l’entraîneur de Swansea City, Paul Clement, cité par The Guardian. « Il (Sigurdsson) ne jouera pas face à la Sampdoria (amical) dimanche. Les discussions continuent et, on l’espère, nous obtiendrons de bonnes nouvelles dans les prochains jours ». Le milieu offensif islandais de 27 ans pourrait coûter 56 millions d’euros environ à Everton !