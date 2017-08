Neymar devrait quitter, sauf retournement de situation, le FC Barcelone dans les prochains jours. Pour le remplacer, les pensionnaires du Camp Nou ratissent large. Ils auraient coché notamment les noms de Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé ou encore Antoine Griezmann.

Concernant le joueur de l’Atlético Madrid, son entraîneur Diego Simeone a pris cela avec le sourire. « Je n’ai pas peur que ces intérêts existent. Cela me rend heureux que les meilleures équipes du monde s’intéressent à nos joueurs. Cela fait que l’on parle en bien d’eux et de nous, de notre travail. Cela me donne de la joie ».