Antoine Griezmann a marqué encore plus l’histoire de l’Atlético Madrid samedi. L’attaquant français a inscrit le premier but de l’histoire des Colchoneros dans leur nouveau stade du Wanda Metropolitano (1-0 face à Malaga).

Son entraîneur Diego Simeone est revenu sur ce moment plus que symbolique. « Ce n’était pas un but comme les autres pour Griezmann. C’est un but particulier vu le contexte, mais surtout dans cette pèriode où il avait besoin de marquer », a indiqué l’Argentin en conférence de presse.