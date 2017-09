Giovanni Sio a tristement quitté le Stade Rennais pour rejoindre Montpellier cet été. Pourtant, l’attaquant ivoirien de 28 ans était le meilleur buteur du club breton la saison dernière (9 buts). Il regrette le comportement de son ancien coach là-bas, Christian Gourcuff, avec qui il s’est disputé en juillet denier avant d’être mis à l’écart puis transféré.

« J’ai appelé l’entraîneur et je lui ai laissé un message en lui disant de me rappeler, pas de réponse. J’ai aussi écrit au président. Pas de réponse non plus », explique Sio au journal L’Equipe. Le joueur formé au FC Nantes a pointé du doigt un « manque de respect total » de la part de Rennes et trouve petit que Gourcuff l’avait répondu via SMS. Pour exprimer sa colère, Sio n’a pas hésité à partager sur Facebook un article de France Football qui révèle que l’avenir du père de Yoann est menacé. Et Sio ne s’est pas privé de commenter : « Faut pas trop faire le malin Coco ».