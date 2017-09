Débarqué au début de l’été au Torino en provenance du Paris Saint-Germain - où son temps de jeu était devenu très limité - Salvatore Sirigu a retrouvé le sourire. Le gardien italien de 30 ans se plait dans son nouveau club, avec qui il « vise La Ligue Europa ».

« Le Torino m’a donné cette belle l’opportunité : de retourner au travail et de faire ce que j’aime, de travailler avec le sourire. Je suis heureux », a ainsi lâché Sirigu au micro de la Sky Italia. Le Torino a bien commencé sa saison, avec sept points sur neuf possible et seulement un but encaissé par un Sirigu en grande forme.