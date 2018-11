Malgré quinze clubs de Championship qui étaient contre cet accord à cause d’une durée trop longue de contrat (5 ans) et donc d’un manque à gagner, le média anglais Sky Sports a réussi à s’offrir les droits de diffusion de la deuxième division anglaise contre la somme de 668 M€ (595 M£), soit 133,6 M€ par saison.

C’est l’English Football League (EFL) qui l’a annoncé ce lundi soir. Nouveauté dans cet accord, les clubs pourront proposer des services de streaming aux supporters. Sky Sports va donc diffuser 138 rencontres par an, dont 20 de League One et de League Two (3e et 4e division). Les matches de barrages seront aussi retransmis en plus de 15 rencontres de Carabao Cup, dont la finale.