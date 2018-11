Sergio Ramos est dans l’œil du cyclone depuis les révélations des Football Leaks. Le joueur du Real est soupçonné d’avoir eu recours à des produits dopants avant la finale de Ligue des Champions 2017 et d’avoir violé un protocole antidopage lors d’un match de championnat en avril dernier. Ramos s’est défendu depuis et il a maintenant le soutien de son coach, Solari.

« C’est un homme honnête, un emblème du Real Madrid, du football et du sport. C’est notre devoir à tous de le protéger, y compris de la part de la presse. La vérité n’est pas discutable et plus encore lorsque vous ternissez l’honneur d’un homme. Si des choses sont publiées alors qu’elles ne sont pas vraies, la société ne peut pas être protégée », a déclaré le coach argentin en conférence de presse à la veille de Real Madrid-Roma en Ligue des Champions.