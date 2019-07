Confirmé entraîneur de Manchester United en fin de saison dernière, Ole Gunnar Solskjær n’a tout de même pas réussi a accrocher une place qualificative pour la prochaine C1 avec les Red Devils (6e, 66 pts). Alors que les Mancuniens ont déjà recruté Daniel James de Swansea et le défenseur de Crystal Palace, Aaron Wan-Bissaka, le coach norvégien a confié que son club continuerait d’être actif sur le marché des transferts cet été.

« On travaille sur un projet à court, mais aussi long-terme. On a des objectifs à court-terme, donc il faut penser à tout. On est plutôt calme sur le marché, mais on a les bonnes personnes en place, et on travaille encore sur un joueur ou deux, admet Solskjær sur le site officiel de Manchester. Bien sûr que l’on cherche toujours à améliorer l’effectif. Je suis toujours en lien avec Joel Glazer, Ed Woodward et la cellule de recrutement. »

Let's hear from Ole for the first time in 2019/20 #MUFC Click here to watch the exclusive Q&A in full : https://t.co/JRPcgo0y6t pic.twitter.com/hlXaFLXucI — Manchester United (@ManUtd) 5 juillet 2019

