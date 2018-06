20 ans après, les Bleus réussiront-ils l’exploit de leurs aînés ? Dans quelques jours, l’Equipe de France s’envolera pour la Russie et tentera de faire rêver toute une nation qui sera derrière eux. Si nombreux sont ceux à croire en un possible triomphe le 15 juillet prochain, comme la France en 1998, d’autres le sont beaucoup moins. Il n’y a qu’à voir les résultats du sondage Odoxa réalisé pour RTL et Groupama. Lorsqu’on demande aux Français de comparer les deux générations, le constat est implacable, et à toute les lignes.

Ainsi, d’un point de vue sportif, Français et amateurs de football jugent la France de 1998 meilleure que l’équipe de France actuelle. En défense, 77% et 79 % des amateurs de football préfèrent la ligne Lizarazu-Blanc-Desailly-Thuram que la ligne Mendy-Umtiti-Varane-Sidibé. Offensivement, 65% des Français et 55% des amateurs de ballon rond estiment que la France 98 était mieux armée. Pour finir, d’un point de vue tactique, c’est encore une large victoire pour les hommes d’Aimé Jacquet (72% des Français et 69% des amateurs de football). Carton plein pour les Bleus de 98. Reste à l’Equipe de France actuelle de faire démentir tout cela.