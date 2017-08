Hier, Virgil van Dijk a manifesté officiellement son désir de quitter Southampton. Le défenseur néerlandais courtisé par Liverpool a fait une demande de transfer request. « Malheureusement, je pense que je n’ai aucune alternative. J’ai été informé d’une sanction disciplinaire contre moi et d’une amende équivalente à deux semaines de salaire. Je considère que c’est une sanction injustifiée. Au cours des six derniers mois, j’ai eu de nombreuses discussions avec les représentants du conseil d’administration, l’ancien coach Claude Puel ainsi que le nouveau manager Mauricio Pellegrino pour les informer de mon désir de quitter le club car je suis à la recherche d’un nouveau défi. (...) Je veux jouer dans les grands championnats européens et défier les meilleurs. En tant que tel, j’aimerais que Southampton considère l’intérêt pour moi d’être dans un top club. »

Mais les Saints ne souhaiteraient pas le vendre aux Reds selon la presse anglaise. Un départ est malgré tout plus qu’envisageable cet été pour van Dijk. Southampton en est bien conscient et a déjà commencé à chercher son successeur. Selon The Sun, il s’agit de Ben Gibson de Middlesbrough. On parle d’un montant de 33 millions d’euros pour le défenseur âgé de 24 ans.