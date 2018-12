Ce lundi, Southampton s’est séparé de son entraîneur, Mark Hughes, à cause des mauvais résultats du club, actuellement 18e de Premier League. Les dirigeants des Saints étaient déjà à la recherche d’un nouveau manager, et il semble qu’ils l’aient trouvé, selon les informations de Sky Sports.

D’après le média anglais, Ralph Hasenhüttl, sans club depuis son départ du banc du RB Leipzig en mai dernier, doit arriver dans le sud de l’Angleterre, avec pour objectif de maintenir le club dans l’élite. Le technicien autrichien aurait accepté les termes d’un contrat de trois ans pour coacher du côté du St Mary’s Stadium.

BREAKING : Sky sources : Ralph Hasenhuttl agrees terms on three-year contract to become @SouthamptonFC manager. #SSN pic.twitter.com/gwKQwbZvV5

— Sky Sports News (@SkySportsNews) 4 décembre 2018