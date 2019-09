Après Las Palmas, Stoke City et le Betis, Jesé Rodriguez a de nouveau été prêté par le Paris Saint-Germain. cette fois, c’est du côté du Sporting Portugal que l’attaquant espagnol a rebondi. Et visiblement, les paroles d’un certain Cristiano Ronaldo ont joué en faveur des Leoes.

« J’ai un ami qui s’appelle Cristiano Ronaldo qui m’a toujours parlé en bien du club, un club qui l’a formé dès tout petit. Je suis très heureux de l’opportunité que me donne le Sporting. Je suis très enthousiaste à l’idée de commencer l’entraînement. J’ai vu des joueurs avec lesquels on pourra faire de belles choses. j’espère marquer beaucoup de buts et donner des passes décisives », a-t-il indiqué à Sporting TV, dan des propos relayés par Record.

