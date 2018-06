La lente descente aux enfers du Sporting Portugal continue. Après l’équipage, c’est au tour du capitaine de quitter prochainement le navire. Samedi, les affiliés du club ont été appelés aux urnes lors d’une assemblée générale.

Le verdict est sans appel, Bruno de Carvalho, président du Sporting Portugal depuis 2013, est prié de démissionner. Ils ont été plus de 9400 à voter pour, soit un peu plus de 71%. Comme le rapporte AS, de nouvelles élections devraient avoir lieu le 8 septembre prochain. « Pour moi c’est fini (...) je quitte le club pour toujours. Je ne suis plus membre du Sporting », a déclaré Bruno de Carvalho sur son compte Facebook. En attendant, le club lisboète devrait être dirigé par une commission de gestion provisoire.