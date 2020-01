Qui du Stade de Reims ou du Paris Saint-Germain affrontera l’Olympique Lyonnais en finale de l’ultime édition de la Coupe de la Ligue BKT, au stade de France, le samedi 4 avril prochain ? Réponse dans 90 minutes ! Vainqueurs de leurs des deux dernières confrontations, en Ligue 1 (3-1, 0-2), les Champenois tenteront d’enchaîner un troisième succès consécutif contre l’ogre parisien.

Pour ce match, David Guion propose un 4-5-1, dans lequel on retrouve Hassan Kamara et Boulaye Dia, buteurs lors du succès rémois en terres parisiennes le 25 septembre dernier (0-2). En face, Thomas Tuchel aligne un 4-3-3, avec un milieu Paredes, Verratti, Draxler et une attaque aujourd’hui portée par Neymar, Sarabia et Mbappé. Icardi et Di Maria débutent sur le banc.

Les compositions d’équipes :

Reims : Rajkovic - Foket, Disasi, Abdelhamid, Konan - Kamara, Chavalerin, Munetsi, Romao, Doumbia - Dia

PSG : Rico - Meunier, Marquinhos, Kimpembe, Diallo - Paredes, Verratti, Draxler - Sarabia, Mbappé, Neymar