Opposé au CFR Cluj ce jeudi soir dans le cadre de la troisième journée de la phase de poules de Ligue Europa, le Stade Rennais a chuté (0-1). Rapidement réduits à dix, les Rennais ont même terminé à neuf, avant un carton rouge côté roumain en fin de match. Une rencontre très compliquée donc pour les hommes de Julien Stéphan, qui en sont désormais à dix matches sans victoire toutes compétitions confondues. Présent au micro de RMC Sport au coup de sifflet final, le milieu Benjamin Bourigeaud, ému, a fait part de ses premières impressions.

« C’était compliqué physiquement. En tout cas, on a retrouvé les valeurs affichées en début de saison, les valeurs d’une équipe. Les deux cartons rouges, ça nous a fait mal, on n’a rien lâché, on a fait preuve de courage. Si on continue à jouer comme ça, on va sortir la tête de l’eau. C’est une grande leçon, ce n’était pas possible ce soir mais on n’a rien lâché. Il faut que les joueurs accompagnent le staff, ils essaient de tout mettre en oeuvre pour nous tirer vers le haut. C’est à nous de les aider, de tout donner, pour sortir la tête de l’eau », a expliqué le numéro 14 rennais.