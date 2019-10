Dans le cadre de la troisième journée de la phase de poules de Ligue Europa, le Stade Rennais accueille ce jeudi soir le CFR Cluj au Roazhon Park. Actuellement dernière du groupe E avec un petit point, la formation bretonne n’a plus vraiment le droit à l’erreur sur la scène européenne. Une victoire est donc attendue dans les heures à venir, d’autant plus que le SRFC reste sur neuf rencontres sans succès toutes compétitions confondues.

En face, le club roumain reste sur une victoire en championnat et occupe actuellement la seconde place de la poule avec un succès et un revers. Pour cette rencontre européenne, Julien Stéphan aligne un 4-4-2. Mendy effectue son retour dans les cages. Raphinha et Del Castillo sont eux présents dans les couloirs. En face, Dan Petrescu opte pour le même schéma tactique. L’ancien Marseillais Omrani est titulaire en attaque.

Les compositions officielles

Stade Rennais : Mendy - Traoré, Gnagnon, Morel, Maoussa - Raphinha, Camavinga, Bourigeaud, Del Castillo - Niang, Hunou

CFR Cluj : Arlauskis - Susic, Burca, Boli, Camora - Bordeianu, Djokovic, Culio, Deac - L. Traoré, Omrani