Demi-frère adoptif de Kylian Mbappé, l’ailier gauche Jirés Kembo-Ekoko (31 ans) est avant tout connu pour avoir porté le maillot du Stade Rennais pendant six ans. Entre 2006 et 2012, il s’était distingué sous le maillot breton grâce à ses qualités de percussion. 110 rencontres de Ligue 1 et 16 buts plus tard, il avait fait un choix plutôt lucratif.

Passé du côté d’Al-Ain (Emirats Arabes Unis), El Jalsh (Qatar) et Al-Nasr (Emirats Arabes Unis), le natif de Kinshasa est actuellement libre après deux années passées en Turquie à Bursaspor. En attendant de retrouver un club, il garde la forme du côté du Stade Rennais comme l’a révélé la chaîne de télévision bretonne TVR.

