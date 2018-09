Après une Coupe du Monde convaincante avec le Sénégal (3 matchs, 1 but), malgré une élimination dès la phase de groupes, M’Baye Niang a été prêté au Stade Rennais pour toute la saison par le Torino. Malgré son jeune âge (24 ans en décembre), il a connu une carrière assez mouvementée, surtout sur le plan extrasportif. Aujourd’hui dans L’Équipe, il a confié que ses erreurs étaient un mal pour un bien.

« Ça peut paraître un peu fou, mais je me dis tant mieux si j’ai fait ces bêtises à ce moment- là, pour que je puisse aujourd’hui devenir un père de famille posé, avec une femme et un enfant. Ça m’a aidé à grandir. » Titularisé pour la première fois dimanche dernier face au PSG et auteur d’un bon match malgré la défaite à domicile (1-3), Niang devrait à nouveau commencer ce soir, lors du déplacement à Amiens, pour la 7e journée de Ligue 1 (19 heures).