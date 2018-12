Malgré une victoire en Ligue Europa jeudi dernier contre le FK Jablonec (1-0), le Stade Rennais est en mal en point en championnat (14e) après une lourde défaite contre Strasbourg dimanche (1-4). À tel point que les dirigeants ont décidé de se séparer de Sabri Lamouchi, coach depuis novembre 2017. C’est dans ce contexte que le président breton, Olivier Létang, s’est présenté aujourd’hui en conférence de presse.

Parmi les sujets du jour, celui d’Hatem Ben Arfa a été évoqué. La recrue estivale ne convainc pas en Bretagne et son altercation avec Benjamin Bourigeaud n’arrange pas les choses. Létang n’a pas caché ses attentes vis-à-vis de son joueur. « On attend plus d’Hatem. Il a la qualité pour faire beaucoup plus. Le docteur était passé le voir la veille à son domicile (avant le match contre Strasbourg, NDLR). Il faudra poser la question au docteur. » HBA aura l’occasion de montrer toute l’étendue de son talent ce mercredi, lors du déplacement à Lyon (19 heures).