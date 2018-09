De retour sur la scène européenne sept ans après avoir disputé les barrages de la Ligue Europa lors de la saison 2011-2012, le Stade Rennais s’est imposé face au FK Jablonec (2-1) ce jeudi. Entré en jeu en deuxième période, Hatem Ben Arfa a disputé ses premières minutes sous ses nouvelles couleurs et a offert la victoire aux siens sur penalty (90e+1). Après la rencontre, Sabri Lamouchi est revenu sur la prestation de sa nouvelle recrue.

« On s’est fixé un cap lui et moi, on sait où on veut aller. On n’avait pas imaginé un scénario comme celui de ce soir, c’est la cerise sur le gâteau. (...) On a vu de petits éclairs prometteurs. Sur le penalty, il a pris ses responsabilités et ça, c’est une preuve d’un grand champion qui arrive, dit bonjour, prend et assume ses responsabilités. C’est formidable. Si Hatem refait la même chose contre Paris (dimanche à 15h, ndlr), c’est pour moi, je paye la tournée générale », a lâché le technicien du club breton en zone mixte comme le rapporte Ouest-France.