Interrogé par Le Parisien ce lundi, Benjamin Stambouli s’est prêté au jeu des comparaisons entre son ex-coéquipier au PSG Adrien Rabiot et son concurrent pour le titre de Bundesliga Corentin Tolisso, du Bayern Munich. Les deux joueurs seront en balance pour intégrer le groupe France à la Coupe du Monde cet été. Et visiblement, Stambouli a un petit penchant :

« C’est une question difficile. Ils ont beaucoup de qualités, mais celles-ci sont différentes. Tolisso est efficace tandis qu’Adrien peut perforer les lignes balle au pied. En plus, Adrien est en train de prendre une autre dimension. Il est de plus en plus présent dans la surface de réparation et, quand il joue sentinelle, il fait très bien le boulot, c’est son propre. Ce sont deux joueurs de très haut niveau mais j’ai une petite préférence pour Adrien. »