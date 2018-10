Cité comme l’un des candidats crédibles à la succession de Leonardo Jardim à la tête de Monaco, Thierry Henry aurait pu rebondir en ce début de saison à Bordeaux. Le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France a discuté avec les dirigeants bordelais pour prendre la suite de Gustavo Poyet mais les négociations n’avaient pas abouti. Invité de Breaking Sport sur RMC Sport ce mardi soir, Stéphane Martin, le président de Bordeaux, estime qu’il serait un bon choix pour le club de la Principauté.

« Un regret de le voir à Monaco plutôt qu’à Bordeaux ? Sans langue de bois, c’est une bonne nouvelle pour la Ligue 1. C’est une figure. On a vu quand on a été en discussions, par sa personnalité et son passé de joueur, qu’il a amené beaucoup de médias et d’engouement. C’est d’abord une bonne nouvelle pour la Ligue 1. On a parlé de Thierry Henry. On ne s’est pas caché du fait qu’on a été en contact avec lui, après on a pris Ricardo, avec qui ça se passe très bien. Ce n’est pas un regret et on lui souhaitera le meilleur. »