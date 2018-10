Son retour en France n’a pas fait les gros titres et pourtant Stéphane M’Bia est bel et bien de retour en L1 après six ans passés en Angleterre, en Espagne, en Turquie et en Chine. En effet, le TFC a décidé de parier sur l’ancien joueur de Rennes et de l’OM.

Si le roc défensif camerounais de 32 ans a posé ses valises sur les bords de la Garonne, il se serait bien vu revenir à l’OM, club au sein duquel il a évolué entre 2009 et 2012. Interrogé par RMC Sport 1, M’Bia, qui n’a toujours pas refoulé une pelouse de L1 depuis son retour en France, a confié qu’il n’avait jamais reçu l’offre esperée des dirigeants phocéens. « J’ai voulu revenir à l’OM après ma première saison en Chine (2016-2017) parce que c’était à l’époque compliqué pour moi. Je n’avais pas ma femme et mes enfants à mes côtés, et j’ai un peu craqué. Finalement, le coach Pellegrini est arrivé avec un staff espagnol, donc j’ai décidé de rester. Mais quand j’ai craqué, j’avais dit à mon agent : si je reviens en France, je veux revenir à l’OM. Mais je n’ai pas eu de contact… »