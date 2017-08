Ce n’est pas tous les jours qu’une légende du ballon rond vous recadre en public. Benjamin Mendy en a fait l’amère expérience ce samedi suite à la victoire des Citizens à Brighton 2-0. Le latéral gauche est blessé mais il a commenté la rencontre de ses nouveaux partenaires. Il s’est notamment moqué sur Twitter du pauvre défenseur des Seagulls, Lewis Dunk, qui a marqué contre son camp.

Voyant que le message ne passait pas très bien auprès du public, l’ancien Monégasque s’est excusé un peu plus tard mais le mal était fait. Sur la chaîne anglaise BT Sport, Steven Gerrard a recadré le Français. « Je n’aime pas voir ça. Il n’y avait pas besoin de cela. C’est désobligeant et irrespectueux envers un collègue. Il va y avoir un moment dans la saison où Mendy commettra une erreur et il faudra qu’il soit ouvert à la critique. »

(Sorry to the few people who got offended.... was just banter nothing personal) enjoy your night everyone #CmonCity

— Benjamin Mendy (@benmendy23) 12 août 2017