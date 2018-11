D’abord coach des U19 de Liverpool, Steven Gerrard a dû partir aux Rangers en mai dernier, en Écosse, pour trouver un banc d’une équipe première professionnelle. Interrogé par France Football sur le grand nombre de techniciens étrangers en Premier League et l’absence d’anciennes gloires anglaises chez les managers, l’ancien Red s’est montré lucide sur le niveau de ses compatriotes à ce poste, prenant pour référence certains entraîneurs français.

« La Premier League possède la puissance économique pour attirer les meilleurs managers. Il faut être réaliste. Il y a de bien meilleurs entraîneurs que les Anglais dans le monde. Patrick Vieira et Thierry Henry sont dans ma position. Ils ont eu besoin de trouver un bon club pour apprendre le métier. Mais il y a également d’excellents entraîneurs en France. Didier Deschamps, Zinedine Zidane ou Laurent Blanc sont des références. Ce sont même des exemples parce qu’ils ont réussi à basculer de très grands joueurs à grands managers en remportant des très grands titres. » Il a également rendu hommage à Gérard Houiller, son coach à Liverpool entre 1998 et 2004, avec qui il est toujours en contact : « il a fait beaucoup pour moi en tant que joueur. Il a changé ma mentalité. L’attitude anglaise n’était pas assez bonne avant son arrivée. Il a fait de moi un autre joueur en termes de professionnalisme. Michael Owen et Jamie Carragher en ont aussi bénéficié. Il nous a rendus bien meilleurs. Avec son passage, la mentalité de Liverpool a changé. »