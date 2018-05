Battu 2-1 par Crystal Palace, Stoke City va connaître la Championship l’an prochain. Les Potters ont connu une saison catastrophique de bout en bout avec notamment le renvoi de Mark Hugues en milieu de saison.

Son remplaçant, Paul Lambert n’a pas eu réussi à remonter la pente. Présent en Premier League depuis la saison 2008-2009, Stoke City s’était distingué par sa régularité au cours des dernières saisons.

FT : The Potters have lost. Defeat means we will be playing Championship football next season (1-2) #SCFC

— Stoke City FC (@stokecity) 5 mai 2018