Mark Hughes, l’entraîneur de Stoke City, est ravi de l’arrivée de Jesé Rodriguez sous forme de prêt. L’ailier gauche espagnol de 24 ans est prêté par le PSG pour une saison et fait actuellement ses débuts contre Arsenal.

« Jesé est dans un club où il peut s’exprimer et je pense qu’il va nous enchanter. C’est un joueur d’élite », a lâché Hughes en conférence de presse ce vendredi.

