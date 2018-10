Investi à la tête de l’AS Monaco le 13 octobre, Thierry Henry s’apprête à disputer son premier match en tant qu’entraîneur. Le champion du monde 1998 doit sortir son nouveau club de la zone rouge. Une situation compliquée compte tenu des multiples absences dans son effectif. Il a décidé d’installer le troisième gardien Seydou Sy suite aux blessures de Danijel Subasic et Diego Benaglio. Almamy Touré prend place en défense aux côtés de Djibril Sidibé, Kamil Glik et Benjamin Henrichs. Jean-Eudes Aholou et Youri Tielemans forment le double pivot.

Stefan Jovetic, Aleksandr Golovin et Nacer Chadli devront apporter de la création et de la percussion alors que Radamel Falcao prend la pointe de l’attaque. Thierry Laurey joue la continuité côté strasbourgeois. Matz Sels est dans les cages derrière Lamine Koné, Stefan Mitrovic et Pablo Martinez. Kenny Lala et Lionel Carole animent les couloirs et le trio composé d’Anthony Gonçalves, Ibrahima Sissoko et Adrien Thomasson prend place dans le cœur du jeu. Benjamin Corgnet évolue en soutien de Nuno Da Costa.

Les compositions :

RC Strasbourg : Sels - Koné, Mitrovic, Martinez - Lala, Sissoko, Gonçalves, Thomasson, Carole - Corgnet - Da Costa

AS Monaco : Sy - Sidibé, Touré, Glik, Henrichs - Aholou, Tielemans - Jovetic, Golovin, Chadli - Falcao