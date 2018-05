Dans le cadre de la 37e journée de Ligue 1, Strasbourg affronte Lyon ce samedi à 21h en direct commenté sur Foot Mercato. Les Alsaciens luttent pour assurer leur maintien dans l’élite et ont besoin d’un succès pour y parvenir.

Quant aux Lyonnais, ils sont en course pour la deuxième place synonyme de qualification directe pour la phase de poules de la Ligue des Champions et visent une victoire chez le promu pour se rapprocher de ce but.

Les compositions officielles

Strasbourg : Oukidja - Lala, Mangane, Martinez, Foulquier - Martin, Aholou, Grimm - Corgnet, Bahoken, Liénard

Lyon : Gorgelin - Rafael, Diakhaby, Morel, Mendy - Ndombèlé, Tousart, Aouar, Fekir - Traoré, Depay

