Pour faire meilleure figure face à la DNCG, le LOSC n’avait pas le choix. Il fallait vendre un ou plusieurs éléments et récupérer des liquidités. Martin Terrier, l’une des révélations de Ligue 1 sous le maillot de Strasbourg où il était prêté par Lille, a donc été sacrifié par les dirigeants nordistes. Un sacrifice qui a rapporté 11 M€ dans les caisses, mais qui a mécontenté le joueur.

En effet, depuis son transfert hivernal à l’Olympique Lyonnais (qui l’a laissé en prêt à Strasbourg), l’attaquant de 21 ans n’est plus aussi performant. Selon les informations de L’Equipe, il souhaitait revenir au LOSC à l’issue de la saison, lui qui est originaire de la région et très attaché. Perturbé par son transfert, il aurait du mal à assumer son nouveau statut et les nouvelles grandes attentes qu’il suscite...